Neu aufgenommenes Album "Red" von Taylor Swift kommt im November

Nach drei veröffentlichten Alben seit Juli 2020 hat US-Popstar Taylor Swift (31) wieder neue Musik angekündigt: Am 19. November werde ihr Album "Red" aus dem Jahr 2012 in neu aufgenommener Version erscheinen, teilte Swift am Freitag auf Instagram mit. "Red (Taylor's Version)" enthalte 30 Songs, darunter ein zehn Minuten langer Track.