Film über Elvis: Erste Bilder von Austin Butler als Presley

Schon seit einigen Jahren ist bekannt, dass das Leben von Musik-Legende Elvis Presley in die Kinos kommen wird. Dafür wurde der bekannte Regisseur Baz Luhrmann an Land gezogen, welcher bereits mit Filmen wie "Der große Gatsby" und "Moulin Rouge" Erfolge feierte. Nun teilte Luhrmann ein kurzes Video mit ersten Eindrücken zum Elvis-Film auf seinen Social Media Kanälen. Noch ist nicht viel zu entnehmen, außer kurze Sequenzen vom Hauptdarsteller, die dennoch schon sehr vielversprechend aussehen. Dafür dürfen sich Fans nun endlich über einen Starttermin freuen, der am Ende des Clips eingeblendet ist. Am 24. Juni 2022 soll das Biopic rund um Presley in den amerikanischen Kinos anlaufen. Der komplette Trailer folgt angeblich in Kürze.

Austin Butler: Kein Unbekannter in Hollywood

Nachdem lange nach einem geeigneten Schauspieler gesucht wurde, der die begehrte Hauptrolle des berüchtigten Sängers übernehmen sollte, wurde mit Jungdarsteller Austin Butler scheinbar die passende Besetzung gefunden. Dieser sieht dem "King" im kurzen Teaser bereits zum Verwechseln ähnlich. Zuletzt war Butler in Quentin Tarantinos "Once Upon a Time... in Hollywood" an der Seite von Filmgrößen wie Leonardo DiCaprio und Brad Pitt zu sehen.