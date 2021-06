Ivanka Trump: Indiz für Bruch mit ihrem Vater Donald Trump?

Mit ihrem Schweigen am diesjährigen Vatertag sorgte Ivanka Trump für Spekulationen. Während sie ihrem Vater im vergangenen Jahr herzlich gratulierte, gab es heuer keine offiziellen Glückwünsche für ihren Papa. Bereits an Trumps Geburtstagsfeier am 14. Juni hatte nur sein Sohn Donald Trump Jr. teilgenommen. Und auch anlässlich des US-amerikanischen Vatertages am 20. Juni bekam der ehemalige US-Präsident von seinen Kindern nicht gerade viel Aufmerksamkeit in den sozialen Medien.

Ivanka Trump gratulierte Donald Trump nicht zum Vatertag

Das Fehlen von Botschaften stünde in einem krassn Gegensatz zu den öffentlichen Zusammenhalts-Proklamationen, die die Familie Trump während der vier Jahren ihres Vaters im Weißen Haus nach außen trug, so US-Medien. Während Trumps jüngste Tochter Tiffany ihren Vater auf Twitter mit zwei Fotos ehrte und ihm mit den Worten "Alles Gute zum Vatertag, Papa! Ich bin so dankbar für deine grenzenlose Liebe, deinen urkomischen Sinn für Humor und dafür, dass du immer an mich geglaubt hast!" gratulierte, gab es von Ivanka Trump dieses Jahr keine offiziellen Glückwünsche an ihren Vater.

Generell macht sich Ivanka Trump derzeit rar auf Instagram und Twitter. Als Trump noch im Amt war, hatte diese fleißig soziale Medien genutzt. Seit ihrer zweiten Impfung am 5. Mai hat sie aber nichts mehr gepostet.