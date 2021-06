Ivanka Trump abgetaucht: Der Grund könnte Folgen haben

Während ihrer Zeit als "First Daughter" hat Ivanka Trump ihre Follower und Followerinnen auf Instagram regelmäßig mit Updates aus ihrem - beruflichen wie privaten - Leben versorgt. Seit Monaten ist es aber still um die älteste Tochter von Donald Trump geworden. Wie die Zeitschrift Gala berichtet, habe Ivanka seit der Amtsübergabe ihres Vaters an Joe Biden im Jänner in den Sozialen Netzwerken nur zwei Mal ein Lebenszeichen von sich gegeben - medienwirksam bei ihren Corona-Impfterminen. Laut Gala könnte ein Mitgrund für Ivankas Rückzug deren einstige Tätigkeit für die Trump Organization sein, gegen die derzeit in New York ermittelt wird. Die 39-Jährige war wie ihre Brüder Donald junior und Eric Vizechefin.