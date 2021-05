Wie Trump die Republikaner im Würgegriff hält

Mittwoch war der Tag der politischen Inquisition in Washington. Die Republikaner statuierten an Liz Cheney, der kantigen Tochter des früheren Vize-Präsidenten Dick Cheney, ein Exempel. Weil sie sich hartnäckig gegen Donald Trumps in Endlosschleife vorgetragene Lüge vom Wahlbetrug stemmt, wurde die Nr. 3 im Gefüge der Konservativen im Repräsentantenhaus abserviert.

Der Vorgang illustriert, wie stark der Würgegriff ist, in dem Trump auch ein halbes Jahr nach der verlorenen Wahl gegen Joe Biden seine Partei noch immer hält. Obwohl richterlich dutzendfach widerlegt, hat Trump die Lüge von der „gestohlenen Wahl“ so oft in die Köpfe seiner Anhänger gehämmert, dass sie von zwei Dritteln der republikanischen Wählerschaft geglaubt wird.