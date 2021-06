Hochzeit in Sicht? Affleck & Lopez machen da weiter, wo sie aufgehört haben

Zumindest inoffiziell kann man die alte neue Liebe von Schauspieler Ben Affleck und Popstar Jennifer Lopez inzwischen als bestätigt sehen. Paparazzibilder belegten die Romanze der beiden kürzlich mit Fotos, die sie in inniger Umarmung inmitten eines Kusses zeigen. Öffentlich kommentiert haben Lopez und Affleck die Spekulationen um eine Liebes-Reunion bislang nicht.

Againifer bald im Ehe-Hafen?

Zwischen 2002 und 2004 waren sie nämlich bereits ein Paar - und verlobt. Das Promimagazin Closer berichtet nun unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte "Quelle", dass Affleck und Lopez genau an diesem Punkt weitermachen wollen. Affleck soll demnach gar vorhaben, seiner Freundin an ihrem Geburtstag neuerlich einen Antrag zu machen. Lopez feiert am 24. Juli ihren 52er. Ob sie tatsächlich einen Verlobungsring geschenkt bekommen wird, wird sich weisen.