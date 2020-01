Irina Shayk nach Trennung: "Ich breche auseinander"

Nach vier Jahren Beziehung hatten Model Irina Shayk und Schauspieler Bradley Cooper ihre Beziehung im Juni 2019 endgültig beendet. Davor soll es lange gekriselt haben, aber ebenso lang hätten die beiden auch um ihre Liebe gekämpft - für ihre gemeinsame Tochter Lea De Seine. In erster Linie lag und liegt den beiden das Wohlergehen der heute Dreijährigen am Herzen, heißt es.

Aus und vorbei

Mit der glücklichen Familie klappte es leider trotzdem nicht. "Ich habe eine starke Persönlichkeit und weiß definitiv, was ich will. Ich glaube, manche Männer schreckt das ab", erzählt Shayk im Vogue-Interview gegenüber Chefredakteur Edward Enninful und macht deutlich, dass die Beziehung ein für allemal vorbei ist - Tochter hin oder her. "Wenn jemand raus aus meinem Leben ist, kappe ich alle Verbindungen. Manchen macht diese Kälte Angst. Aber ich denke, dass viele Leute nicht wissen, dass unter dieser Oberfläche eine nette, süße Person ist, die in Interviews weint", heißt es in der Vorabmeldung zur Märzausgabe.