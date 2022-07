Inkognito: Mit diesem Trick bleibt Herzogin Kates beim Einkaufen unerkannt

Dieser Vorfall habe sich 2011 ereignet, als der Herzog von Cambridge in Anglesey in Wales als Such- und Rettungspilot stationiert war. Um ihrem Mann n√§her zu sein, mietete Kate damals ein Bauernhaus in der N√§he und wurde oft von Einheimischen gesehen, wenn sie die ortsans√§ssigen Gesch√§fte besuchte. Ganz verlegen habe sie dabei einmal feststellen m√ľssen, dass sie ihr Portemonnaie vergessen hatte, als sie in einem Wassersportgesch√§ft in der N√§he ihres Hauses einen Wassersportanzug kaufen wollte. Als sie zur Kasse ging, um zu bezahlen, musste sie aber feststellen, dass sie diesen nicht bezahlen konnte. Kate blieb nichts anderes √ľbrig, als den Artikel zu reservieren und sp√§ter abzuholen. Als der Ladenbesitzer nach ihrem Namen fragte, habe die Herzogin geantwortet: "Mrs Cambridge."