Holländische Royals betont entspannt im Lech-Urlaub

Mit einem fröhlich entspannten Lächeln hat die niederländische Königsfamilie am Dienstag in Lech am Arlberg ihren jährlichen Winterurlaub im Nobelskiort zelebriert und ihre Fans in aller Welt gegrüßt. Bei bewölktem Himmel ließen es sich zahlreiche Zaungäste nicht nehmen, den offiziellen Fototermin aus nächster Nähe zu beobachten. Auch das Medieninteresse war wie in jedem Jahr groß.

Entspannte Royals im Schnee

Obwohl sich immer wieder Wind bemerkbar machte, blieben die Temperaturen in Oberlech deutlich über der Null-Grad-Grenze. Die Königsfamilie gab sich sowohl bei den Gruppenfotos als auch beim Skifahren relaxt. König Willem-Alexander, seine Frau Königin Maxima, deren Töchter Prinzessin Catharina-Amalia (15), Prinzessin Alexia (14) und Prinzessin Ariane (12) machten ebenso gute Figur wie der Bruder des Königs, Prinz Constantijn, dessen Frau Prinzessin Laurentien und deren Kinder, Gräfin Eloise (17), Graf Claus-Casimir (15) und Gräfin Leonore (13).