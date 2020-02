Hochzeit von Prinzessin Beatrice: Gerüchteküche um Datum brodelt

Im vergangenen September verlobte sich die britische Prinzessin Beatrice mit dem Immobilienmogul Edoardo Mapelli Mozzi. Das offizielle Datum ihrer Vermählung gaben sie noch nicht bekannt. Wie das People-Magazin nun berichtet, soll es sich dabei aber um den 29. Mai handeln.

Wo genau sich beide das Ja-Wort geben, soll hingegen noch nicht durchgesickert sein. Laut People gilt es aber als wahrscheinlich, dass der Buckingham Palast in naher Zukunft mit den Informationen rund um Beatrice' Hochzeit an die Öffentlichkeit gehen wird. Insidern zufolge soll Queen Elizabeth ihrer Enkelin bereits angeboten haben, den Empfang dort abzuhalten. "Bea war hocherfreut und sehr dankbar. Es ist eine ganz besondere Geste, da es die erste Hochzeitsfeier im Buckingham Palast seit William und Catherine sein wird", sagte ein Insider gegenüber Daily Mail. Sollte dem tatsächlich so sein, werde die Trauung nicht unweit des Palasts stattfinden, heißt es. Demnach würden sich die Royal Military Chapel und - wenn auch unwahrscheinlich - Westminster Abbey anbieten, wo Prinz William und Herzogin Kate sich 2011 das Ja-Wort gaben.