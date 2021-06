Zuletzt schien es, als sei bereits Gras gewachsen über die Mobbing-Vorwürfe, die vonseiten einiger ehemaliger Palastangestellter gegenüber Harrys Frau Meghan erhoben wurden, gewachsen. Nun nimmt die Angelegenheit erneut Fahrt auf.

Die britische Zeitung The Mirror und die Times zitieren aus dem Buch "Battle of the Brothers" von Royal-Experte Robert Lacey, welches am Donnerstag erscheint, und sorgen mit den zitierten Passagen einmal mehr für Wirbel um Meghan, die von Lacey als knallharte Chefin dargestellt wird. So soll die zweifache Mutter während ihrer Zeit im Palast zu ihren Angestellten einmal gesagt haben: "Es ist nicht mein Job, Leute zu verhätscheln."

Neues Buch bringt Meghan in Bedrängnis

"Bei Meghan hat die Angst regiert. Das haben so viele Leute gesagt", haben werden palastinterne Quellen von Lacey außerdem zitiert. "Nichts war jemals gut genug für sie. Sie hat die Mitarbeiter in Meetings erniedrigt, sie angeschrien, sie von E-Mail-Unterhaltungen ausgeschlossen – und dann verlangte sie zu erfahren, warum sie nichts getan haben."