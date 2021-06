Sexy wie nie: Herzogin Kate trotzt dem Regen

Herzogin Kate machte bei ihrem jüngsten Solo-Termin eine gute Figur, als sie sich in einem schicken, hellblauen Kleid von LK Bennett und hohen Absätzen präsentierte, während sie bei sintflutartigem Regens an der London School of Economics ankam, um ihre neue Initiative zu starten.

Herzogin Kate als Lady in the Rain

Gut gelaunt stieg Kate aus dem Wagen und trotzte dem Regen. Mit einem Regenschirm bewaffnet schwebte sie in ihrem knielangen Etui-Kleid gekonnt auf ihren High-Heels über den Gehsteig und ließ sich vom schlechten Wetter nicht aus der Bahn werfen. Auch ihrer Frisur und ihrer Laune konnte der Regen nichts anhaben.