Bub oder Mädchen: Harry und Meghan verraten Geschlecht vom 2. Baby

In zwei Stunden - inklusive zahlreicher Werbeblöcke - ließ Moderatorin Oprah Winfrey kaum ein Thema aus. Und erhielt einige Exklusivnachrichten. Darunter scharfe Kritik am Königshaus - aber auch einige Einblicke in das Familienleben der Familie Sussex.

It's a girl

Das "intime" Gespräch wurde am 15. Februar angekündigt, einen Tag nach der Bekanntgabe, dass Harry und Meghan ein zweites Kind erwarten. Und zwar ein Mädchen, wie das Paar erzählte. "Ich bin einfach dankbar", sagte Harry. "Einen Buben zu haben und ein Mädchen, was kann man mehr wollen?" Die beiden wollten es aber bei zwei Kindern belassen, sagten sie. Sie erwarteten das Baby im Sommer.

Bis dahin will Großbritannien die Corona-Pandemie weitestgehend überstanden haben, die derzeit ein Familientreffen im Haus Windsor verhindert. Gespannt wartet das Land darauf, ob auch die Royals dann die Reisefreiheit nutzen werden.