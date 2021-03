Reporter enthüllt Meghans letzte Worte vor dem Megxit

Im März 2020 traten Meghan Markle und Prinz Harry von ihren königlichen Pflichten zurück. Dieses Jahr wurde bekannt, dass das Ehepaar, welches mittlerweile in den USA lebt, nicht wieder nach Großbritannien zurückkehren werde. Der Megxit ist damit endgültig. Das explosive Interview der Sussexes mit Talkshow-Legende Oprah Winfrey soll die Kluft zwischen Meghan und Harry und dem Rest der britischen Royals nun noch weiter vertieft haben.

Omid Scobie darüber, wie schwer Meghan Abschied schwer fiel

Bevor Prinz Harry und seine Ehefrau den Entschluss fassten, von ihren royalen Pflichten zurückzutreten, soll sich Meghan gegenüber Reporter Omid Scobie noch zu der Situation zwischen ihr, Harry und der "Firma" geäußert haben.

Wie das Glamour berichtet, soll die ehemalige Schauspielerin einen ihrer letzten Tage als hochrangiges Mitglied der britischen Königsfamilie damit verbracht haben, Last-Minute-Aufgaben zu erledigen. Auch ein Solo-Termin stand für die ehemalige Serien-Darstellerin an. Als Schirmherrin der "Association of Commonwealth Universities" begrüßte die Herzogin von Sussex Studierende aus elf Nationen im Buckingham Palace, um sich mit ihnen über ihre Pläne und Erfahrungen zu unterhalten. Nach außen hin erledigt die damals 38-Jährige den Termin höchst professionell. Innerlich soll es in Meghan jedoch gebrodelt haben.