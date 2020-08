Herzogin Meghan: Prinz Harry ist als Feminist Vorbild für Sohn Archie

Bei dem Gespräch sitzen die beiden Frauen in einem Garten, auch die zwei Hunde von Meghan und Harry kommen zwischenzeitlich vorbei. Herzogin Meghan hat sich in der Vergangenheit immer wieder für unterschiedliche Themen öffentlich eingesetzt. In der vergangenen Woche hatte sie Frauen bei einem Online-Treffen dazu ermutigt, bei der US-Präsidentschaftswahl im November ihre Stimmen abzugeben.

Prinz Harry und Meghan hatten sich im März vom britischen Königshaus losgesagt. Nach Stationen in Kanada und in der US-Metropole Los Angeles leben Harry und Meghan mit ihrem einjährigen Sohn Archie nun in der kalifornischen Küstenstadt Santa Barbara.