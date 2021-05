Als sie nach ihrer Hochzeit mit Prinz Harry Mitglied der britischen Königsfamilie wurde, eckte Herzogin Meghan mit so manchem Regelbruch an. Doch nicht nur Meghan, auch ihr Ehemann Prinz Harry litt unter den strengen Traditionen der "Institution", wie aus jüngsten Interviews des Herzogs von Sussex hervorgeht. In den USA können Meghan und Harry nun endlich ein unabhängiges Leben führen. Um sich und ihre Familie von den Belastungen der Vergangenheit zu befreien, soll Herzogin Meghan unter anderem auf alternative Heilverfahren setzen, wie ein angeblicher Vertrauter der Herzogin gegenüber der Daily Mail verrät.

Meghan: Energieheilung für Harry und Sohn Archie

Die gebürtige US-Amerikanerin soll ihren Ehemann und ihren gemeinsamen Sohn Archie dem Bericht zufolge in alternative New-Age-Heilmethoden eingeführt haben, seit sie im vergangenen Jahr nach Kalifornien gezogen sind.

Meghan soll unter anderem auf Reiki setzen. Dabei handelt es sich um eine Form der "Energieheilung", die ihren Ursprung in Japan hat. Reiki ist ein Verfahren, in dem Heilung durch Auflegen der Hände und Transfer von Energie vom Reiki-Praktizierenden auf den Empfänger übertragen werden soll. Nicht nur ihrem Sohn Archie, auch ihren Hunden versuche Meghan so zu helfen, "sich ausgeglichener und entspannter zu fühlen", wird die Quelle von der britischen Zeitung zitiert.