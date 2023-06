Herzogin Meghan könnte eine der bestbezahlten Influencerinnen der Welt werden

Zukunft in der Werbebranche?

Meghan habe sich laut Daily Mail etwa bereits mit der bestens vernetzten Marketingexpertin Victoria Jackson angefreundet. "Wenn irgendjemand Meghan bei der Entwicklung einer Hautpflege- oder Make-up-Marke helfen kann, dann Victoria und (ihr Mann) Bill", meint eine namentlich nicht genannte Quelle aus Harrys und Meghans Umfeld in Montecito, wo sie derzeit leben. Außerdem gebe es Hinweise, dass Meghan bald versuchen könnte, ihren Wellness- und Lifestyle-Blog "The Tig" zu reaktivieren, den sie ebenfalls für lukrative Werdedeals nützen könnte. "Sie ist eine der meist diskutierten und fotografierten Personen, daher wäre es ein sehr lukrativer Schritt, mit Marken zusammenzuarbeiten", so Ede.

Vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass der Streaming-Riese Spotify die millionenschwere Zusammenarbeit mit Harry und Meghan nach nur einer Produktion beendet. "Spotify und Archewell Audio haben sich einvernehmlich auf eine Trennung geeinigt und sind stolz auf die Serie, die wir gemeinsam gemacht haben", zitierten britische Medien aus einer gemeinsamen Mitteilung von Spotify und Archewell Audio, dem Label des Paares. Wie viel Geld ihnen dabei entgeht, ist nicht bekannt.

