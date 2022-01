Herzogin Kate wird 40: Von "Waity Katie" zur Geheimwaffe

Einst war Catherine Middleton vor allem eine Stil-Ikone, deren Look weltweit begeistert, und "Frau von". Doch längst hat Herzogin Kate an Statur gewonnen, wird nicht mehr automatisch in einem Atemzug mit ihrem Ehemann Prinz William genannt. Vor ihrem 40. Geburtstag am Sonntag (9. Jänner) regnet es Lob und flächendeckende Anerkennung für Auftreten und Engagement.

Herzogin Kate: Glamouröses Aushängeschild der Monarchie

Die Herzogin von Cambridge sei die "Geheimwaffe" der königlichen Family, schrieb Royals-Expertin Emily Andrews in der Zeitung The Sun. Der Tod von Queen-Gatte Prinz Philip im April 2021 habe gezeigt, dass sich das goldene Zeitalter von Königin Elizabeth II. (95) dem Ende zuneige. Wenn die Queen stirbt, wird Prinz William Thronfolger. "Aber Kates ruhige Gelassenheit signalisiert, dass die Zukunft der Familie in den besten Händen ist", so Andrews.