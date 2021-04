Kate und William: Star-Köchin über eigenartigen Moment bei ihrer Hochzeit

Die ganze Welt blickte nach London, als Prinz William seiner Kate am 29. April 2011 in der Westminster Abbey das Jawort gab. Nach dem Gottesdienst gab die Königin für 600 Personen einen Empfang. Am Abend wurden dann 300 Personen von Prinz Charles zum Essen im Buckingham-Palace eingeladen.

Queen erlaubte sich Scherz über Hochzeitstorte der Cambridges

Auch eine Hochzeitstorte durfte bei dem festlichen Anlass natürlich nicht fehlen. Die war jedoch so extravagant, dass ein ungewöhnliches Manöver notwendig wurde. Fiona Cairns, die 2011 das mit der Herstellung der Hochzeitstorte beauftragte Team leitete, berichtet nun in einer neuen ITV-Dokumentation, dass man hinter den Kulissen Probleme damit hatte, die aufwendige Torte an den Empfangsort zu transportieren.

In der Doku "The Day Will und Kate Got Married" berichtet Cairns über die Schwierigkeiten, den achtstufigen, fast einen Meter hohen, festlich dekorierten Kuchen in die Bildergalerie des Buckingham Palace zu befördern.