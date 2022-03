Herzogin Kate: Eleganter Auftritt mit William, George und Charlotte

Nur wenige Tage nach ihrer R√ľckkehr aus der Karibik, stand f√ľr Prinz William und Herzogin Kate ein Auftritt aus traurigem Anlass an. Der im vergangenen Jahr verstorbene Prinz Philip wurde am Dienstag im Rahmen eines Gedenkgottesdienstes in der Westminster Abbey geehrt. Nachdem William und Kate ihr Kinder √ľber eine Woche nicht gesehen hatten, wurden sie zur Gedenkzeremonie von ihrem √§ltesten Sohn George und ihrer Tochter Charlotte begleitet. Lediglich der j√ľngste Cambridge-Spross, Prinz Louis, kam nicht mit in die Kirche.

Cambridges erwiesen Prinz William letzte Ehre

Der Herzog von Cambridge f√ľhrte Prinz George an der Hand, w√§hrend Prinzessin Charlotte die Hand ihrer Mutter hielt, als die Familie zur Trauerfeier zu Ehren Prinz Philips vor der Westminster Abbey eintrafen.

Ein Blickfang war das Kleid der Herzogin. Catherine präsentierte sich in einem schwarzen, dezent gepunkteten Kleid von Designerin Alessandra Rich, zu dem sie einen schwarzen Hut und elegante, silberne Tropfenohrringen kombinierte.