Herzogin Camilla gibt Update zu Prinz Philips Gesundheitszustand

Der britische Prinz Philip erholt sich laut seiner Schwiegertochter Herzogin Camilla langsam von seiner nicht näher definierten Infektion. Sein Gesundheitszustand habe sich leicht verbessert, verriet die Ehefrau von Prinz Charles britischen Medien zufolge am Rande ihres Besuchs eines Impfzentrums einem Mitarbeiter. "Wir drücken die Daumen", so Camilla.

Der 99-jährige Ehemann von Königin Elizabeth II. wird seit über zwei Wochen in Londoner Kliniken behandelt. Vor wenigen Tagen war Philip ins St. Bartholomäus-Krankenhaus verlegt worden, wie der Buckingham-Palast am Montag mitgeteilt hatte. Dort werde er mit einer Infektion weiter behandelt, außerdem solle eine Vorerkrankung am Herz überwacht werden.