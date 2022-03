Helene Fischer: Ist ihr Mega-Comeback in Gefahr?

"Die Sicherheit und Gesundheit aller Mitwirkenden, Künstlern und vor allem der KonzertbesucherInnen steht unverrückbar im Vordergrund, ebenso wie der Umstand, dass in der momentanen Situation eine Planungssicherheit für die tausenden Fans absolut nicht gegeben ist.", hieß es in einer offiziellen Presse-Aussendung von Klaus Leutgeb, Geschäftsführer der Leutgeb Entertainment Group GmbH, über das geplante Helene Fischer Konzert Anfang April in Österreich. Man hätte sich "schweren Herzens" dazu entscheiden müssen, das Konzert zu verschieben. Ein Ersatztermin wurde bereits verkündet, allerdings müssen sich die Fans der Schlager-Sängerin dafür noch einwenig gedulden. Denn statt in ein paar Wochen, wird das große Konzert erst im Herbst, am 01.10.2022 stattfinden.

Fans bangen um Konzert von Helene Fischer

Nun fürchteten einige, dass das Konzert des "Atemlos durch die Nacht"-Stars, welches als einziges dieses Jahr in der Schweiz geplant wäre, ebenfalls verschoben oder gar abgesagt werden könnte. Eigentlich wäre das große Bühnen-Comeback von Fischer für 27. März im Zuge der Veranstaltung "SnowpenAir" auf der Kleinen Scheidegg angekündigt, ein Instagram-Nutzer kommentierte jedoch vor kurzem auf einem Beitrag seine Bedenken: "'Sound & Snow' quasi zur gleichen Zeit wie das SnowpenAir haben heute offiziell eine Absage veröffentlicht und kommuniziert. Ich hoffe sehr, dass hier auch frühzeitig eine offizielle und finale Nachricht (inklusive neuem Termin) kommt." Eine Bekanntgabe, ob die Veranstaltung weiter wie geplant stattfinden oder wirklich abgesagt wird, gab es bisher noch keine.