Heiße Fotos: So (unglaublich ungezwungen) hält sich Helena Christensen mit 54 fit

"Wandern, Trakking, Holzhacken"

Sie kämpfe lieber ungezwungen im Ozean gegen die Wellen an, anstatt im Pool auf die Uhr zu starren. Generell findet Christensen Gefallen an Bewegung an der frischen Luft.

"Ich denke, es ist wichtig, es zu mischen und so viele verschiedene Formen des Trainings wie möglich zu machen, aber auch die Natur in [die Workout-Routine] einzubeziehen", sagte sie der Daily Mail. "Schwimme im Meer, schwimme in Flüssen, schwimme in Seen. Wandern, Trekking, Holzhacken – das ist die beste Art zu trainieren, weil es sich nicht wirklich wie ein Training anfühlt. Es fühlt sich an, als ob du lebst."