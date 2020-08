Heimlich Umgezogen? In dieser Luxus-Gegend sollen Meghan und Harry ein Haus gekauft haben

Sollen Meghan und Harry etwa schon wieder still und heimlich umgezogen sein? Seit die beiden im März dieses Jahres dem britischen Königshaus den Rücken gekehrt haben, hat das Ehepaar zusammen mit Sohn Archie bereits in Vancouver, Kanada, und Los Angeles gelebt – wo Meghan und Harry seitdem offiziell in einem 18-Millionen-Luxus-Anwesen zur Miete wohnen.

Schon seit Juli im neuen Heim?

Unter dem Medienradar sollen sich die Sussexes jedoch nach einer eigenen Immobilie umgesehen haben und fündig geworden sein. Wie unter anderem das People-Magazin und Page Six berichten, sollen Meghan und Harry ein Haus in Santa Barbara gekauft haben, das sie angeblich bereits seit Juli bewohnen.

Santa Barbara gilt als Hauptstadt der "American Riviera". Die Stadt an der Küste Kaliforniens gilt als eine der teuersten Wohngegenden. In der bei Promis beliebten Stadt besitzen unter anderem Meghans Freundin Talkshow-Queen Oprah Winfrey und Ellen DeGeneres Anwesen. Im Osten der Stadt liegt Montecito, ein Bezirk, der zu den reichsten in den USA gehört. Hier soll Meghan erst vor Kurzem ihren 39. Geburtstag gefeiert haben.