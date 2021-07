Heidi Klum verrät, was sie zu einer "guten Ehefrau" für Tom Kaulitz macht

Im Mai 2018 machte das deutsche Supermodel Heidi Klum ihre Beziehung mit Tom Kaulitz von der Band "Tokio Hotel" öffentlich. Das Paar traute sich im August 2019 und ist seitdem glücklich verheiratet. Darüber, was sie zu einer "guten Ehefrau" für den 16 Jahre jüngeren Musiker macht, hat Klum nun in einem Interview geplaudert.

Heidi Klum: Das macht sie zu einer "guten Ehefrau"

Der Liebe zuliebe ist die 48-Jährige offenbar bereit, auch mal Kompromisse einzugehen. Gegenüber Fox News verriet sie nun, dass sie wegen ihrem Ehemann sogar zum Fußball-Fan geworden ist. "Ich habe mich vorher nie wirklich für Fußball interessiert, aber wegen meines Mannes mag ich es jetzt, weil ich sehe, wie glücklich es ihn macht", so Heidi Klum.

Sie ist sich sicher: "Du musst also an [Anm. seinen Vorlieben] interessiert sein, weil er das sonst immer alleine macht. Und ich denke, das ist es, was eine gute Frau ausmacht."