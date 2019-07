Hayden Panettieres Familie bricht Schweigen zu gewalttätigem Freund

Hayden Panettieres Ex-Freund Brian Hickerson muss sich vor Gericht für Handgreiflichkeiten gegenüber der Schauspielerin verantworten.

Am 23. März wurde der aufstrebende Schauspieler vom Gericht in Los Angeles der häuslichen Gewalt angeklagt, nachdem er am 3. Mai verhaftet wurde. Damals riefen Nachbarn aufgrund eines lautstarken Streits und schmerzerfüllter Schreie im Haus von Panettiere und Hickerson die Polizei. Diese stellte bei der Schauspielerin gerötete Hautstellen fest.

Hickerson bekannte sich nicht schuldig

Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, die der Plattform Radar Online zugespielt wurden, sei Hickerson am Mittwoch vor Gericht erschienen. Ein Richter habe an diesem Tag einen Polizisten vernommen, der den Anruf wegen häuslicher Gewalt am 2. Mai entgegengenommen hatte.

Hickerson habe sich vor Gericht nicht schuldig bekannt, so das Magazin People. Während des Verhörs habe der Richter den Antrag auf Abweisung der Klage abgelehnt.