Die Welt trauert um „Nashville“-Star Hayden Panettiere. Die Schauspielerin ist am 16. August mit 36 Jahren gestorben. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt. Ihre Familie spricht von einem „tragischen Tod“. Fans nehmen auf Social Media Abschied. Unter Panettieres letztem Posting, das die Mutter einer Tochter am 27. Juli veröffentlicht hatte, finden sich zahlreiche fassungslose Kommentare über den frühen Tod des ehemaligen Kinderstars (dazu mehr). „Ruhe in Frieden mit deinem Bruder. Du wirst so sehr geliebt und unsagbar fehlen“, schreibt etwa ein Fan in Erinnerung an Jansen Panettiere, der wie auch seine Schwester in jungen Jahren verstorben war. Dass sie nun auch Hayden verloren haben, muss für die Eltern des Hollywoodstars niederschmetternd sein. Denn Alan „Skip“ Panettiere und Lesley Vogel mussten vor rund drei Jahren bereits ihren Sohn viel zu früh zu Grabe tragen.

Familientragödie: Beide Penettiere-Geschwister jung verstorben Der fünf Jahre jüngere Bruder der Schauspielerin starb am 19. Februar 2023 völlig unerwartet im Alter von nur 28 Jahren. Jansen, der ebenfalls eine Schauspielkarriere verfolgt hatte, war damals in seiner Wohnung in New York tot aufgefunden worden. Gerüchte, er sei an einer Überdosis Drogen gestorben, wurden nicht bestätigt. Jansen Panettiere sei „an einem vergrößerten Herzen“ gestorben, zitierte ABC News seine Angehörigen wenige Tage nach dessen Tod. „Auch, wenn es uns nur wenig Trost spendet, gab der Gerichtsmediziner bekannt, dass Jansens plötzlicher Tod auf eine Kardiomegalie (ein vergrößertes Herz) in Verbindung mit Komplikationen der Aortenklappe zurückzuführen war“, erklärte die Familie.

Die Panettiere-Geschwister hatte eine enge Beziehung verbunden. Nur drei Wochen vor Jansens tragischem Ableben hatte er ein gemeinsames Foto auf Instagram veröffentlicht, auf dem zu sehen war, wie seine Schwester ihm die Haare schneidet. Der Tod ihres Bruders ereilte Panettiere nach zahlreichen persönlichen Krisen, über die sie zuletzt in ihrer Biografie mit dem Titel „This Is Me“ berichtet hatte. 2024 erzählte die Ex-Verlobte von Wladimir Klitschko, dass sie den Tod ihres Bruders wohl nie verwunden werde. Das letzte gemeinsame Foto der Panettiere-Geschwister:

Den Verlust versuchte sie zunächst abseits des Rampenlichts zu verarbeiten. Rund sieben Monate nach Jansens Tod schrieb die Schauspielerin an seinem Geburtstag zu einem gemeinsamen Foto aus Kindertagen auf Instagram: „Alles Gute zum Geburtstag kleiner Bruder. Ich vermisse dich jeden Tag. Ich werde dich für immer lieben.“ An diesem Tag wäre Jansen 29 Jahre alt geworden. „Hälfte meiner Seele verloren“ Wenig später sprach Hayden Panettiere auch erstmals in einem Interview über den Schicksalsschlag, der ihre Familie vor drei Jahren ereilt hatte. Gegenüber warf sich die Schauspielerin gegenüber People vor: „Er war mein einziges Geschwister und es war meine Aufgabe, ihn zu beschützen. Als ich ihn verlor, hatte ich das Gefühl, die Hälfte meiner Seele verloren zu haben.“