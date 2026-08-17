Hayden Panettiere: Letztes Foto vor ihrem Tod macht Fans fassungslos
Schauspielerin Hayden Panetteire ist am Sonntag, dem 16. August, gestorben. Sie wurde 36 Jahre alt und hinterlässt ihre elfjährige Tochter Kaya, die aus ihrer Beziehung mit ihrem Ex-Verlobten Wladimir Klitschko stammt. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt und Gegenstand laufender Ermittlungen. „Mit tiefer Trauer teilen wir den tragischen Tod unserer geliebten Hayden mit“, heißt es in einer Mitteilung der Familie.
Fans fassungslos: Letztes Foto zeigt Hayden fröhlich
Vor wenigen Wochen hatte Hayden Panettiere zum letzten Mal etwas auf Instagram gepostet. Damals teilte sie einen fröhlichen Schnappschuss, der sie scheinbar bei einem vergnügten Abend mit dem ehemaligen „Zoolander“-Star und Promifotografen Randall Slavin zeigt. „Schöne Zeiten und gute Freunde @randallslavin“, schrieb Panettiere zu dem Foto, das sie vor zwei Wochen am 27. Juli veröffentlicht hatte.
Auf dem Foto zwinkert der „Nashville“-Star und streckt die Zunge heraus, während der mit ihr befreundete Slavin seinen Arm um sie gelegt hat. Letzterer kommentierte den Beitrag damals mit: „Ich liebe das. Schöne Zeiten, Babe. Xxx.“ Nachdem er von ihrem Tod erfahren hatte, teilte Slavin ein Foto seiner verstorbenen Freundin in einer Instagram-Story und schrieb: „Ruhe in Frieden, H.“
Im Kommentarbereich unter dem Bild nehmen Fans Abschied. Viele bringen zum Ausdruck, dass sie den Tod der jungen Schauspielerin noch gar nicht fassen können. Hatte sie doch vor Kurzem noch so glücklich gewirkt.
Hier einige der rührenden Kommentare:
- „Ich bete, dass die Nachricht falsch ist! Du bist ein so strahlendes Licht und wirst so sehr geliebt!!!!“
- „Ich habe dich in meiner Kindheit und Jugend sehr bewundert und verehrt. Ich denke an dich und deine Familie.“
- „Ich bin zutiefst erschüttert. Ich erinnere mich noch gut daran, wie sehr du mich als Kind gefesselt hast, von 'Girls United' bis 'Die Eisprinzessin' – du warst immer einer meiner Lieblingsschauspielerinnen. Es ist so traurig, dass du nicht mehr bei uns bist.“
- „Ich bin fassungslos. Das ist so ungerecht. Ruhe in Frieden mit deinem Bruder. Du wirst so sehr geliebt und unsagbar fehlen.“ (Anm. Jansen Panettiere, der jüngere Bruder von Hayden, starb am 19. Februar 2023 völlig unerwartet im Alter von nur 28 Jahren)
- „Sie hat so viele von uns großgezogen, ohne es überhaupt zu wissen. Ich hoffe, sie hat ihren Frieden gefunden; sie hätte so viel Besseres verdient. Mein Herz ist gebrochen – das beschreibt nur unzureichend, wie es ist, jemanden zu verlieren, den man gar nicht persönlich kannte.“
Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums.
Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.
- Rat auf Draht ist die österreichische Notrufnummer für Kinder und Jugendliche. Die Nummer ist unter 147 rund um die Uhr anonym und kostenlos erreichbar.
- Die Ö3-Kummernummer ist unter 116 123 täglich von 16 bis 24 Uhr und ebenfalls anonym erreichbar.
- Die Telefonseelsorge ist unter der kostenlosen Telefonnummer 142 rund um die Uhr als vertraulicher Notrufdienst jeden Tag des Jahres erreichbar.
- Auf der Website www.bittelebe.at finden Angehörige/Freunde von Menschen mit Suizidgedanken Hilfe.
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