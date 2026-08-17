Hayden Panettiere: Letztes Foto vor ihrem Tod macht Fans fassungslos

Schauspielerin Hayden Panetteire ist am Sonntag, dem 16. August, gestorben. Sie wurde 36 Jahre alt und hinterlässt ihre elfjährige Tochter Kaya, die aus ihrer Beziehung mit ihrem Ex-Verlobten Wladimir Klitschko stammt. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt und Gegenstand laufender Ermittlungen. „Mit tiefer Trauer teilen wir den tragischen Tod unserer geliebten Hayden mit“, heißt es in einer Mitteilung der Familie.

Fans fassungslos: Letztes Foto zeigt Hayden fröhlich

Vor wenigen Wochen hatte Hayden Panettiere zum letzten Mal etwas auf Instagram gepostet. Damals teilte sie einen fröhlichen Schnappschuss, der sie scheinbar bei einem vergnügten Abend mit dem ehemaligen „Zoolander“-Star und Promifotografen Randall Slavin zeigt. „Schöne Zeiten und gute Freunde @randallslavin“, schrieb Panettiere zu dem Foto, das sie vor zwei Wochen am 27. Juli veröffentlicht hatte.