Familiendrama: Bruder von Hayden Panettiere mit 28 Jahren verstorben

Jansen war f├╝nf Jahre j├╝nger als Hayden und trat mit mehreren Auftritten in Filmen und Fernseh-Shows in ihre Fu├čstapfen in Hollywood. Laut dem US-People-Magazin war er ├Ąu├čerst interessiert an Kunst. Auf seinem Instagram-Account sind zahlreiche von ihm angefertigte Bilder zu sehen.

Die Panettiere-Geschwister soll eine enge Beziehung verbunden haben. Erst vor drei Wochen hatte Jansen ein gemeinsames Foto auf Instagram ver├Âffentlicht, auf dem zu sehen ist, wie Hayden Jansen die Haare schneidet. Er hinterl├Ąsst seine Eltern Lesley Vogel und Skip Panettiere und seine Partnerin Catherine Michie, die sich bisher noch nicht zu seinem Tod ge├Ąu├čert. Eine Sprecherin Panettieres hat den Tod ihres Bruders gegen├╝ber CNN best├Ątigt.