Harrys Rolle weggeschnappt: Herzogin Kate wird zu Williams Konkurrentin

Eine offizielle Bestätigung der Spekulationen vonseiten des Palasts blieb bisher aus. Wann genau Kate die Schirmherrschaft übernehmen könnte, ist ebenfalls nicht bekannt. Kates neue Rolle soll insgeheim aber schon als beschlossene Sache gelten, heißt es aus dem Palast.

Sie soll bereits "in Kürze" als Schirmherrin der Rugby Football Union vorgestellt werden, teilen Quellen der Daily Mail mit. Gemutmaßt wird, dass Catherine neue Aufgabe bereits in den kommenden Tagen verkündet werden könnte. Immerhin startet am Samstag, dem 5. Februar, die "Six Nations Rugby"-Meisterschaft, in der die Nationalmannschaften aus England, Wales, Frankreich, Italien, Irland und Schottland gegeneinander antreten werden.