Harry und William posten Foto mit Mutter Diana

Ebenfalls auf dem Bild zu sehen: Harrys und Williams Cousin Peter Phillips und ihre Cousine Zara Tindall.

Doch Harry und William haben das Foto nicht nur zur Erinnerung an ihre Mutter geteilt, sie posteten es mit einem bestimmten Hintergrund am 9. September. An jedem 9. September ab 9 Uhr wird in Großbritannien nämlich der sogannte "999Day" begangen. Es ist ein Tag zu Ehren der Rettungskräfte: Die Leistungen von Feuerwehrleuten, Sanitätern und Polizisten sollen so wertgeschätzt gewerden. Und auch Herzog William bedankte sich persönlich für den Einsatz der Rettungskräfte.