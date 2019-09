Herzogin Kate: Kommt bald Baby Nummer vier?

Ebenfalls auffällig: Auf weiteren Fotos vom "Back to Nature"-Spielplatz ist Kate selbst mit einer Hand auf ihrem Unterleib zu sehen. Die klassische Schwangerschaftspose, die besonders Herzogin Meghan vor der Geburt von Baby Archie Harrison oft einzunehmen pflegte.

Laut einem Beitrag von Royal-Kolumnist Richard Eden ist der nächste Mini-Royal sowieso nur noch eine Frage der Zeit. "Sie liebt Kinder und ist bereit, sich einer weiteren Schwangerschaft zu unterziehen, auch wenn es in der Vergangenheit durch die schwere Morgenkrankheit kompliziert wurde" , schrieb er in der Daily Mail.

Zumal sich Kate bei einer Irlandreise im Februar sogar ein wenig verplappert hat. Beim Anblick eines niedlichen kleinen Jungen in der Schar der Royal-Fans konnte sie nicht an sich halten und sagte: "Er ist wunderschön. Da bekomme ich glatt Lust auf ein weiteres Baby." Ist ein viertes Cambridge-Baby also (trotz schwerer Morgenübelkeit) tatsächlich wahrscheinlich?