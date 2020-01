Harry-und-Meghan-Produkte aus royalem Onlineshop verschwunden

Verkauft wurden unter anderem Kaffeetassen, Kannen und Teller zum Andenken an die Hochzeit vom 19. Mai 2018 in Windsor. Am Donnerstag waren sie nicht mehr abrufbar. Einer Sprecherin der Royal Collection zufolge waren die Souvenirs schlicht ausverkauft. "Viel aus dem Porzellan-Sortiment der Royal Collection wird für einen besonderen Anlass produziert und nur für begrenzte Zeit verkauft", sagte die Sprecherin.