Harry und Meghan Opfer von "fast katastrophaler" Verfolgungsjagd

Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan sollen Medienberichten zufolge knapp einem Verkehrsunfall entgangen sein.

CNN zitierte einen Sprecher des Paares. "Gestern Abend waren der Herzog und die Herzogin von Sussex und Frau Ragland in eine nahezu katastrophale Verfolgungsjagd durch eine Gruppe Ă€ußerst aggressiver Paparazzi verwickelt", heißt es in einem Statement. Doria Ragland ist Meghans Mutter. Zusammen hatten sie in New York City die Gala einer WohltĂ€tigkeitsorganisation besucht. Meghan wurde dort mit einem Preis fĂŒr ihren Einsatz fĂŒr Frauen und MĂ€dchen geehrt.

Harry und Meghan entkamen mehreren Beinahe-UnfÀllen

"Diese unerbittliche Verfolgungsjagd, die mehr als zwei Stunden dauerte, fĂŒhrte zu mehreren Beinahe-ZusammenstĂ¶ĂŸen mit anderen Fahrern auf der Straße, FußgĂ€ngern und zwei Beamten der New Yorker Polizei", heißt es laut CNN in dem Statement weiter. "Auch wenn Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens auf ein gewisses Interesse seitens der Öffentlichkeit treffen, sollte dies niemals auf Kosten der Sicherheit von irgendjemandem gehen", sagte der Sprecher. "Die Verbreitung dieser Bilder fördert angesichts der Art und Weise, wie sie erlangt wurden, eine Ă€ußerst aufdringliche Praxis, die fĂŒr alle Beteiligten gefĂ€hrlich ist."

Wie es Harry, Meghan und Ragland geht, ist nicht bekannt.