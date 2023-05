Überraschende Wendung für Prinz Harry und Herzogin Meghan

The Mirror spekuliert, dass Harrys Umzug in die Vereinigten Staaten dazu beigetragen haben könnte, seine Popularität zu steigern. Möglicherweise spiele auch seine Lobbyarbeit eine wichtige Rolle, so das britische Blatt. So oder so: Bei zukünftigen Aktivitäten des Herzog von Sussex in den USA dürfte ihm seine Beliebtheit von Vorteil sein.

Phänomen Meghan und Harry

Adels-Experte und Autor des Buches "The Last Queen" Clive Irving äußert indes laut express.co.uk andere Annahmen darüber, warum die Sussexes in den Vereinigten Staaten trotz ihrer Streitigkeiten mit dem Königshaus und sinkender Beliebtheitswerte in Großbritannien gemocht werden.

"Harry und Meghan sind in Amerika weitaus beliebter, weil sie ein sehr modernes Paar sind und sich mit modernen Themen auseinandersetzen", stellt der Royal-Experte fest. "Beide beschäftigen sich mit Themen, die wirklich wichtig sind, aber Harry legt besonders viel Wert auf die Fürsorge ehemaliger Militärangehöriger, die unter verschiedenen Belastungen gelitten haben."

Irving behauptete, ein weiterer Grund dafür, dass die Sussexes in den USA positiver gesehen werden sei, dass "die Amerikaner die Monarchie inzwischen viel mehr so wie Harry und Meghan sehen als wie Charles und Camilla."