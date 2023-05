Meghan in Gold: Ein Outfit teurer als ein Kleinwagen

Herzogin Meghan wurde von der Wohltätigkeitsorganisation "Ms. Foundation" im Rahmen einer festlichen Gala in New York City für ihre aktivistische Arbeit mit dem "Women of Vision Award" geehrt. Die Veranstaltung besuchte die 41-Jährige zusammen mit Ehemann Prinz Harry und ihrer Mama Doria Ragland. Ganz in Gold präsentierte sich Meghan bei ihrem großen Auftritt - und das Outfit, dass sie bei der Gala ausführte, war in der Tat auch Gold wert.

Herzogin Meghan strahlt in über 12.000-Dollar-Outfit

Der Daily Mail zufolge soll der glanzvolle Look der Herzogin von Sussex in Summe mindestens 12.000 Dollar wert gewesen sein.