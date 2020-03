Harry und Meghan kommen zurück nach London

Prinz Harry hält sich bereits seit Ende Februar wieder in London auf. Am Sonntag traf er seine Gromutter, Queen Elizabeth II (93), auf Schloss Windsor. Das Treffen soll geschlagene vier Stunden gedauert und den "Megxit" zum Thema gehabt haben. Ein Insider berichtete gegenüber The Sun, die Queen habe deutlich gemacht, "dass er und Meghan immer wieder zurückkommen können, wenn sie es sich anders überlegen" und sie die beiden "mit offenen Armen empfangen" werde.

Gerüchten zufolge hofft die Monarchin ihren Enkel und seine Frau davon überzeugen zu können, sich das mit dem Rückzug nochmal zu überlegen, bevor es zu spät ist. Bis zum 31. März 2021 steht die "Übergangsphase" der Sussexes auf dem Prüfstand. Erst danach sollen finale Entscheidungen zum weiteren Vorgehen getroffen werden.