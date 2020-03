Prinz Andrew soll Frauen erlaubt haben, auf Thron der Queen zu sitzen

"Er brachte sie zweimal in den Buckingham Palast und einmal saß sie auf dem Thron der Königin. Sie entdeckte eine Schüssel, die sie mochte und fragte Andrew, ob sie sie stehlen und ihrer Mutter schicken könne. Sie behauptet, dass er sie gelassen hat", erklärte eine Caprice nahestehende Quelle in der Sonntagsausgabe. Insgesamt sei sie im Jahr 2000 zwei Monate lang mit Andrew ausgegangen.

Epstein-Skandal

Andrew steht seit Monaten wegen seiner Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in der Kritik. Der US-Geschäftsmann hatte über Jahre hinweg Dutzende minderjährige Mädchen missbraucht und zur Prostitution gezwungen. Er nahm sich vergangenen Sommer in einer Zelle in New York das Leben. Andrew war mehrfach Übernachtungsgast bei Epstein in dessen Anwesen in den USA und der Karibik. Von den Machenschaften seines Freundes will er nichts mitbekommen haben. Eines der Opfer, Virginia Giuffre, wirft dem Prinzen aber vor, er selbst habe sie mehrfach missbraucht.