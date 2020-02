Trotz Skandal: Queen gratuliert Prinz Andrew mit Babyfoto zum Geburtstag

In den britischen Medien wird scharf kritisiert, wie zurückhaltend der Palast mit dem skandalumwitterten Andrew umgeht. Noch unklar ist derweil, welche Rolle der Prinz bei der Hochzeit seiner ältesten Tochter Prinzessin Beatrice einnehmen wird. Die Zeremonie wird am 29. Mai in privatem Rahmen in der kleinen Chapel Royal in London statt. Danach richtet die Queen einen Empfang im Buckingham Palast aus - eine besondere Ehre, die ihre Enkelin ob des Skandals um ihren Vater aufmuntern soll.