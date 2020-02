60. Geburtstag von Prinz Andrew von Missbrauchsvorwürfen überschattet

Geburtstage der britischen Royals werden meist öffentlichkeitswirksam gefeiert. Der 60. Geburtstag von Prinz Andrew am Mittwoch bringt das Königshaus jedoch in eine peinliche Situation: Wie soll das Fest für einen Mann aussehen, der in einen Skandal um sexuellen Missbrauch Minderjähriger verstrickt ist? Bei den meisten Briten ist der angebliche Lieblingssohn der Queen längst in Ungnade gefallen.

Die britische Regierung kündigte Anfang Februar an, die Tradition des landesweiten Flaggenhissens an royalen Geburtstagen zu überdenken. Schließlich käme es wohl nicht gut an, wenn es am Mittwoch eine Ehrenbezeugung dieser Art für einen Royal gäbe, der wegen seiner Verbindungen zum verurteilten US-Sexualverbrecher Jeffrey Epstein am Pranger steht.

Andrew dementiert

Epstein soll über Jahre hinweg minderjährige Mädchen und junge Frauen sexuell missbraucht und zur Prostitution gezwungen haben. Mit einem der Opfer, der damals 17-jährigen Virginia Giuffre, soll wiederum der Prinz Sex gehabt haben. Giuffre war nach eigenen Angaben bei drei Gelegenheiten zum Sex mit ihm gezwungen worden. In einem Fernsehinterview im November wies Andrew die Vorwürfe zurück.