Prinzessin Beatrice: Palast gibt Hochzeitsdatum und -ort bekannt

Empfang im Palast

Auf den Gottesdienst folgt demnach ein privater Empfang, der von Queen Elizabeth in den Gärten des Buckingham Palastes ausgerichtet wird. Es ist der erste Empfang im Palast seit der Hochzeit von William und Kate im April 2011.

Darauf folgende königliche Hochzeiten fanden immer in Windsor statt. Beatrices Schwester Prinzessin Eugenie knüpfte 2018 in der St. George's Chapel den Bund fürs Leben, wo auch Harry und Meghan vor den Altar traten.

In der Erklärung der königlichen Familie heißt es: "Die Hochzeit von Prinzessin Beatrice von York und Herrn Edoardo Mapelli Mozzi wird am Freitag den 29. Mai 2020 stattfinden. Das Paar hat sich im September 2019 in Italien verlobt. Ihre Majestät, die Königin, hat freundlicherweise die Erlaubnis erteilt, dass die Zeremonie in St. James's Palace stattfinden kann. Der Zeremonie folgt ein privater Empfang der Königin in den Gärten des Buckingham Palace."