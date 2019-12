Epstein-Freund, Playboy, Kriegsheld: Wer ist Prinz Andrew?

Prinz Andrew gilt als Lieblingssohn der Queen und als mutiger Kriegsheld. Aber auch als Playboy, der schon in etliche Skandale verwickelt war. Derzeit hat er mit dem wohl schwersten zu kämpfen: Der 59-Jährige, der auf Platz acht in der britischen Thronfolge steht, steht wegen seiner Verbindungen zu dem verurteilten US-Sexualverbrecher Jeffrey Epstein am Pranger.

In einem am Montagabend ausgestrahlten BBC-Interview wiederholte Virginia Giuffre den Vorwurf, sie sei als Minderjährige zum Sex mit dem Prinzen gezwungen worden. Mitte November hatte Andrew in einem Fernsehinterview Giuffres Vorwürfe zurückgewiesen. Das Interview geriet zum PR-Desaster für den Royal, der darin kein Wort des Mitgefühls mit den Epstein-Opfern äußerte und sich nicht überzeugend von dem Sexualstraftäter distanzierte, der im August in seiner New Yorker Gefängniszelle laut Behördenangaben Suizid begangen hatte.