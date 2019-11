Prinz Andrew: Vom Lieblingssohn der Queen zur schweren Belastung

Andrew und "Fergie" sind aber weiterhin eng miteinander verbunden. Sie sind für ihre Töchter Beatrice und Eugenie das "glücklichste unverheiratete Paar", bezeichnen sich selbst als beste Freunde.

Zuletzt schien Andrew in ruhige Fahrwasser gekommen zu sein, er machte sich für zahlreiche Bildungsprojekte stark. Sein Engagement für die Wirtschaft fand aber nicht immer Beifall. Ins Wespennest stach er beispielsweise, als er mitten in der Wirtschaftskrise - in der zahlreiche Briten ihren Job verloren und selbst die Queen den Gürtel enger schnallte - Bankerboni verteidigte.

Aber seine Verbindung zu dem Geschäftsmann Jeffrey Epstein hängt wie ein Damoklesschwert über Andrew. Epstein, der sich im August in einem New Yorker Gefängnis das Leben genommen haben soll, wurde vorgeworfen, Dutzende Minderjährige missbraucht und zur Prostitution gezwungen zu haben. Auch gegen Andrew gibt es Vorwürfe. Das wurde nun für das gesamte Königshaus zur schweren Belastung.