Feuerprobe für die Queen: Wie geht es nach 2019 weiter?

Prinz Andrew gerät immer tiefer in den Strudel des Skandals um den toten US-Multimillionär. Epstein soll Dutzende minderjährige Frauen missbraucht und zur Prostitution gezwungen haben. Er nahm sich Behördenangaben zufolge Anfang August in einem New Yorker Gefängnis das Leben - nun wird nach möglichen Komplizen gesucht und Prinz Andrew steht im Fokus der Medien. Er war viele Jahre lang mit Epstein befreundet.

Mit einem BBC-Interview wollte der Royal sich wieder in ein besseres Licht rücken - doch das ging schief. Der 59-Jährige redete sich um Kopf und Kragen; Experten sprachen von einer "PR-Katastrophe". Vorwürfe einer US-Amerikanerin, dass sie von Epstein mehrmals zum Sex mit Andrew gezwungen worden sei, konnte der Prinz nicht entkräften.

Königin Elizabeth II. (93) hat von dem Interview des Prinzen gewusst, wie der Buckingham-Palast einräumte. Wie desaströs es für Andrew enden würde, hatte die Monarchin aber wohl nicht geahnt. Andrew, der ihr Lieblingssohn sein soll, ist aber nicht ihr einziges Sorgenkind.

