Prinz Andrew: Queen und Charles sollen Krisengespräch geführt haben

FBI unzufrieden

Am Dienstag hatte ein Sprecher des FBI dem 59-Jährigen vorgeworfen, bei den Ermittlungen gegen Epsteins mutmaßlichen Sex- und Menschenhandelsring "null Kooperation" an den Tag zu legen, obwohl er eine solche in seinem berüchtigten Newsnight-Interview angekündigt hatte. Freunde des Prinzen behaupten indes, dass "niemand auf ihn zugekommen" sei, während das FBI beteuert, dass mehrmals versucht worden sei, ein Gespräch mit dem Royal zu arrangieren.