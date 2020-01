Nach dem harten Megxit: Königliche Seifenoper, 3. Akt

Selbst für Briten war dieses Wochenende hart: Nachdem die 93-jährige Monarchin am Samstag den „harten Megxit“ (Sunday Mirror) verkündete, ließ sie sich Sonntag Vormittag von Prinz Andrew in die Kirche begleiten. Der zweite Sohn der Königin, der Duke of York , musste sich nach seinem desaströsen BBC-Interview über seine Freundschaft zu dem bereits 2009 zum ersten Mal verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein im November aus königlichen Diensten zurückziehen. Am Sonntag wurde er zum Profiteur des Unglücks um Prinz Harry und Herzogin Meghan. Und viele Briten fragen sich, was ist da los?