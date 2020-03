Meghan und Harry folgen im März nur einem einzigen Instagram-Account

Auf ihrem offiziellen Instagram-Account sind die Sussexes auch nach ihrem Beschluss, aus der ersten Reihe der Royals zurückzutreten, sehr aktiv - über elf Millionen Follower wollen ja auch unterhalten werden.

Umgekehrt ist das allerdings anders: Harry und Meghan folgen auf der Social Media-Plattform selbst generell nur wenigen Profilen. Und das hat einen Grund. Die beiden wählen jene Accounts nicht nur nach einem bestimmten Motto aus, sondern wechseln sie jedes Monat aus. Im März haben sie sich erstmals gar nur für ein einziges Profil entschieden.

"Als Erinnerung an all das Gute, das täglich auf der Welt passiert", hätten sich beide in diesem Monat für den Account "tanksgoodnews" entschieden, auf dem sich ermunternde Inhalte und positive Nachrichten finden. "Wir hoffen, er baut euch auf und inspiert euch", schrieben beide zu ihrem einführenden Videoclip.