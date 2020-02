Prinz Harry sang mit Jon Bon Jovi in den Abbey-Road-Studios

Prinz Harry (35) hat am Freitag mit US-Rockmusiker Jon Bon Jovi in den legendären Abbey-Road-Studios in London offenbar im Duett gesungen. So sah es zumindest in einem kurzen Videoclip auf dem Instagram-Accounts des Royals aus.

Die beiden sind darin vor einem Mikrofon zu sehen. Harry ist sichtlich nervös, atmet tief ein und reibt sich die Hände. Bon Jovi - mit Gitarre - zählt ein: "One, two, three" - doch der Clip endet, bevor etwas zu hören ist. Ein weiteres Video soll folgen. Mit von der Partie ist auch der Chor der "Invictus Games".