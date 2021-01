"Harry Potter": "Neville Longbottom" verrät Detail, das bislang keinem aufgefallen ist

Kritik an Rowling

Die Autorin selbst dürfte sich nach wie vor fühlen wie Voldemort, der Bösewicht aus ihren Romanen. Wenn deren Charaktere über Voldemort sprechen, wird er meist nur als "der, dessen Name nicht genannt wird", bezeichnet. So ähnlich ging es im vergangenen Jahr auch Rowling. Die Betreiber zweier Harry-Potter-Fanseiten kündigten an, Fotos der Autorin und ihre Zitate von der Website zu entfernen.

Der Grund: Kurz vor ihrem 55. Geburtstag am 31. Juli hatte die Britin bei Twitter mit Aussagen über Transgender-Menschen für Diskussionen gesorgt. Rowling positioniere sich mit einer Meinung, die das soziale Geschlecht dem biologischen unterordnet, so die Kritiker. Damit spräche sie transsexuellen Frauen und Männern ihre schiere Existenz ab.