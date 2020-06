J. K. Rowling äußert sich erneut transphob, Daniel Radcliffe kommentiert

Rowling positioniere sich mit einer Meinung, die das soziale Geschlecht dem biologischen unterordnet. Damit spräche sie transsexuellen Frauen und Männern ihre schiere Existenz ab, so die Kritiker. Darunter Mitglieder der LGBTQIA-Community, Aktivisten und Prominente. Auch Harry Potter-Hauptdarsteller Daniel Radcliffe bezog nun in einem Beitrag für die Organisation "The Trevor Project" Stellung. Er widerspricht "Jo, die ihm den Weg geebnet hat", legt aber Wert darauf zu sagen, "dass es hier nicht um einen Streit geht". Seine Meinung sei aber eine gänzlich andere. "Transgender-Frauen sind Frauen", so der Schauspieler.